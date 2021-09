Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Una mattinata in compagnia degli asinelli

Percorsi creativi per bambini nel Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 30 Set 21) Domenica 3 Ottobre 2021 il CEA del Parco dell'Aveto organizza una visita alla Azienda Agricola "La Ghianda" a La Villa in Comune di Santo Stefano d'Aveto dove i partecipanti potranno conoscere da vicino gli asinelli di Francesco, che ha scelto di portare avanti le attività tradizionali e l'allevamento degli asini. Con molta passione e competenza illustrerà ai ragazzi le caratteristiche di questi animali e il loro utilizzo nel lavoro dei campi o per il trasporto di merci e persone e risponderà alle loro curiosità raccontando la sua esperienza. Sarà anche l'occasione per una breve passeggiata a dorso d'asino. Il tutto nella splendida cornice della Alta Val d'Aveto, circondati dalle cime più alte dell'Appennino Ligure.

Punto di ritrovo: ore 10.00 a La Villa (Comune di Santo Stefano d'Aveto) con la guida del Parco. Da qui in pochi minuti con una facile passeggiata si raggiunge l'Azienda.

Rientro alle 12.30

Età consigliata: dai 4 ai 11 anni

Partecipazione gratuita

Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili, inviando una mail all'indirizzo info@parcoaveto.it entro le ore 12.00 del venerdì precedente la data dell'attività.

I laboratori sono promossi a titolo gratuito tramite il Progetto di Città Metropolitana di Genova "L'Agenda metropolitana sostenibile di Genova: verso spazi metropolitani sostenibili"