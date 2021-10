Parco Naturale Regionale dell'Aveto

AVVISO

Parco Aveto

(Borzonasca, 04 Ott 21) Viste emanazioni allerte per domani 5 ottobre, si informa che in zona E (S. Stefano e Rezzoaglio: allerta arancione fino alle ore 8 del mattino di domani) la vendita di tesserini del Parco, come la raccolta funghi nelle foreste Lame e Penna, può aver luogo solo dopo le ore 8.00.

Per la zona C (Borzonasca, Mezzanego e Ne, allerta arancione fino alle ore 13.00 di domani), la vendita tesserini del Parco, come la raccolta funghi nella foresta M. Zatta, può aver luogo solo dopo le ore 13.00.

Poiché nelle ore immediatamente successive permane comunque in entrambe le zone allerta di tipo giallo, pare opportuno invitare in ogni caso eventuali cercatori alla massima prudenza. Grazie