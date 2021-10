Il Parco dell’Aveto partecipa al Festival della Scienza 2021

“La mappa È il territorio” al Museo di Storia Naturale di Genova

(Borzonasca, 14 Ott 21) Il Parco dell'Aveto sarà nuovamente presente al Festival della Scienza la grande Kermesse tecnico-scientifica organizzata a Genova ogni anno alla fine di ottobre e che attira migliaia di studenti e visitatori.

Al Museo di Storia Naturale Doria di Genova si potrà partecipare al laboratorio per ragazzi "La mappa è il territorio" (http://www.festivalscienza.it/site/home/programma/la-mappa-e-il-territorio.html); nel laboratorio saranno innanzitutto esposte alcune cartine, in particolare del Parco Naturale Regionale dell'Aveto. Dopo una breve introduzione ai concetti elementari della cartografia e della topografia, conoscerete esempi pratici di lettura dei simboli e di interpretazione di forme, linee, strutture puntuali, aree e confini del territorio presenti su una carta topografica ed escursionistica. Potrete poi capire come funziona e come si utilizza un GPS, per poi cimentarvi nella disciplina dell'Orienteering, con una prova pratica, durante la quale avrete a disposizione solo una mappa da orientamento ideata da esperti della FISO. Quanto sarà sviluppata la vostra capacità d'orientamento? Mettetevi alla prova!

Ai partecipanti verrà rilasciato un diploma di "Cartografo del Parco".

Iniziativa del Parco dell'Aveto, in collaborazione con Osservatorio Meteorologico Agrario Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli dal 1883, Federazione Italiana Escursionismo Liguria, Federazione Italiana Sport Orientamento.

Invitiamo tutti a visitare il nostro laboratorio dal 21 ottobre al 1 novembre 2021.

Info: www.festivalscienza.it.