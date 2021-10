Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Eventi nel fine settimana nel Parco dell’Aveto

Sabato 23 ottobre 2021

Infopoint Agenda 2030 presso il Mercatino Agricolo di Conscenti (Ne)

Presso il Mercatino Agricolo della Val Graveglia a Conscenti (Ne) verrà allestito l'INFOPOINT Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile all'interno del progetto promosso da Città Metropolitana per approfondire i temi della biodiversità, delle energie rinnovabili e dell'economia circolare, della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, della rigenerazione urbana: un'occasione per scoprire che l'impegno alla sostenibilità nel quotidiano può essere più semplice di quanto si creda e magari anche divertente.

In questa occasione verrà allestito uno stand con materiale informativo sugli obiettivi dell'Agenda e i bambini potranno giocare con Il Gioco dell'Oca realizzato ad hoc per far conoscere in modo divertente i temi dell'agenda.

Orario: 9.00—12.00

L'iniziativa è realizzata nell'ambito del Progetto di Città Metropolitana di Genova "L'Agenda metropolitana sostenibile di Genova: verso spazi metropolitani sostenibili"





Domenica 24 ottobre 2021

ll foliage nel Parco dell'Aveto: escursione nella Foresta del Monte Penna

Un'escursione nel Parco dell'Aveto per ammirare il "foliage": lo spettacolo del cambiamento di colore delle foglie degli alberi, un fenomeno naturale e particolarmente affascinante. L'escursione si svolgerà nella bella foresta del Monte Penna, in alta Val d'Aveto.

Ritrovo: ore 9.30 alle Casermette del Penna (Comune di S. Stefano d'Aveto)

Rientro: ore 16.00 circa

Difficoltà: media

Costo: gratis

L'iscrizione è individuale quindi ogni partecipante dovrà obbligatoriamente compilare una scheda di prenotazione (è necessario iscrivere anche i minorenni), e saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (16 persone, bambini inclusi).

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata compilando il form disponibile al link https://forms.gle/75ZjChRdgM6fz4SK8.

Le escursioni sono promosse a titolo gratuito tramite il progetto "Attività di educazione e promozione di stili di vita sostenibili a supporto della "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile" del CEA del Parco, finanziato da Regione Liguria nell'ambito dell'accordo per la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritto con il ministero dell'Ambiente.