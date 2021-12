Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Buon risultato per il Laboratorio “La mappa È il territorio” organizzato dal Parco dell’Aveto per l’edizione 2021 del Festival della Scienza al Museo di Storia Naturale di Genova

(Borzonasca, 21 Dic 21)

Il Parco dell'Aveto ha partecipato all'edizione 2021 del Festival della Scienza, la grande Kermesse tecnico-scientifica organizzata a Genova ogni anno alla fine di ottobre, presentando, al Museo di Storia Naturale Doria di Genova, un laboratorio per ragazzi dal titolo "La mappa è il territorio", in collaborazione con Osservatorio Meteorologico Agrario Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli dal 1883, Federazione Italiana Escursionismo Liguria e Federazione Italiana Sport Orientamento.

Nonostante la situazione pandemica in atto e l'incertezza della partecipazione effettiva all'evento, dal report recentemente presentato dagli organizzatori del Festival abbiamo appreso con piacere il grande successo che la Kermesse ha avuto e l'ottimo risultato di partecipanti al nostro laboratorio: 490 bambini sia alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Capoluogo genovese sia bimbi con le famiglie.

A breve uscirà il bando per poter partecipare alla 20a edizione che si terrà il prossimo ottobre a Genova e avrà come parola chiave "Linguaggi" al quale sicuramente il Parco parteciperà con una proposta accattivante, sperando di poter essere nuovamente selezionato e promuovere il proprio territorio in un evento scientifico così importante!