Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Presentazione del Calendario 2022 del Parco dell'Aveto presso la sede del Parco di Borzonasca

CEA Parco dell'Aveto progetto “Attività di informazione, animazione territoriale e progettazione partecipata a supporto della costruzione della Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici”

(Borzonasca, 24 Dic 21) A margine di una riunione del Consiglio Direttivo del Parco dell'Aveto è stato presentato dalla responsabile del CEA, Annalisa Campomenosi, ai Sindaci del territorio e ai membri del Consiglio Direttivo il Calendario 2022 "Aiutiamo il pianeta, aiutiamo noi stessi. Piccoli gesti quotidiani per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre la nostra impronta ecologica" realizzato dal Centro di Educazione Ambientale nell'ambito del progetto "Attività di informazione, animazione territoriale e progettazione partecipata a supporto della costruzione della Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici". È stato anche brevemente illustrato il questionario predisposto da Regione che i Sindaci e le istituzioni locali sono invitati a compilare per contribuire alla raccolta dati di "buone pratiche": si tratta di un'indagine ricognitiva sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici, il primo passo verso l'attuazione di una Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Nel pieno rispetto delle norme, anche prudenziali, anticovid è stato poi effettuato con i presenti un piccolo brindisi a base di prodotti realizzati dal Bar-Pasticceria Macera, socio del Consorzio "Una Montagna di accoglienza nel Parco". A causa della situazione pandemica in atto, alcuni degli invitati erano presenti in collegamento a distanza.

In precedenza era stata effettuata anche una riunione a distanza della Comunità del Parco, con analoga presentazione del progetto e del calendario, che è stato in questo caso spedito direttamente agli interessati. Oltre ai Sindaci del territorio, alla Comunità del Parco partecipano portatori di interesse del comprensorio e di area vasta: Università, associazioni escursionistiche e pescasportive, associazioni ambientaliste, rappresentanti delle organizzazioni agricole, dell'Ambito Territoriale di Caccia, della Città Metropolitana, del mondo del turismo ecc.