Parco Naturale Regionale dell'Aveto

(Borzonasca, 19 Gen 22) A fronte delle tante richieste di chiarimento pervenute, desideriamo informare i fruitori del Parco dell'Aveto che le disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale del 13/01/22 sulle misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina non riguardano al momento il nostro territorio, sul quale ad oggi non sono pertanto disposte restrizioni. È quindi possibile ad oggi effettuare le usuali attività outdoor, rispettando le ordinarie regole di rispetto ambientale del Parco.

Restano pertanto confermate le escursioni in programma (http://www.parks.it/parco.aveto/man.php ).

Il Parco dell'Aveto esprime la propria solidarietà ai territori colpiti dalla pandemia e dalle restrizioni ed auspica che presto vi sia una cessazione delle condizioni di emergenza.