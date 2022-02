Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 02 Feb 22) Si sono svolte nelle giornate di sabato 29 e domenica 30, presso il Parco Naturale Regionale di Piana Crixia, capofila per l'edizione 2021 del concorso, le sedute di analisi organolettiche dei 76 campioni di miele rimasti in gara a seguito della selezione curata dal Laboratorio regionale per le analisi dei terreni e delle produzioni vegetali di Sarzana.

Nella prima giornata di analisi, la giuria ha condotto l'analisi delle caratteristiche visive dei mieli e, nella seconda seduta, ha provveduto all'esame olfattivo, tattile e gustativo.

Nei prossimi giorni gli apicoltori partecipanti riceveranno una comunicazione recante l'esito dell'esame.

Il prossimo 27 febbraio, in occasione del convegno finale, che anche quest'anno, a causa della pandemia, si svolgerà su piattaforma Zoom e con diretta facebook, sapremo quali saranno i mieli e gli apicoltori premiati con le ormai classiche e ambitissime api d'oro.