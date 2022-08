Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Escursione con le guide del Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 02 Ago 22) Domenica 7 agosto il CEA del Parco dell'Aveto organizza una gita molto interessante e "aerea" lungo un tratto di Alta Via dei Monti Liguri. L'escursione, ad anello, prende avvio dal Rifugio del Parco "Casermette del Penna" e, transitando dal Passo dell'Incisa arriva, attraverso una bella faggeta, a Prato Mollo, straordinaria zona umida d'altitudine di probabile origine artificiale, preistorica. Il percorso prosegue poi per il Passo dei Porciletti per tornare al punto di partenza.

Ritrovo: ore 9.00 alle Casermette del Penna (Comune di S. Stefano d'Aveto)

Rientro: ore 16.00 circa (pranzo al sacco)

Difficoltà: media

Costo: 10 €

L'iscrizione è individuale quindi ogni partecipante dovrà obbligatoriamente compilare una scheda di prenotazione (è necessario iscrivere anche i minorenni), e saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Numero massimo di partecipanti: 20 persone (bambini inclusi)

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata compilando il form al seguente link https://forms.gle/52FoYLfsfz3DXH6x8