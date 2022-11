Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Anello della Cappelletta delle Lame

(Borzonasca, 04 Nov 22) Sabato 5 novembre il CEA del Parco dell'Aveto organizza un'escursione nella bella Foresta delle Lame: dal Lago delle Lame, percorrendo una strada forestale che attraversa gli splendidi e secolari boschi di faggio e abete bianco dell'area protetta, resi ancora più affascinanti dal foliage dei colori autunnali si incontrano le molte zone umide, laghetti e torbiere di origine come il Lago delle Asperelle e il Coda d'asino e si raggiunge il passo delle Lame, sullo spartiacque tra la Valle Sturla e la Val d'Aveto.

Qui, nell'area picnic della casermetta forestale di recente restaurata dal Parco per essere adibita a rifugio e posto tappa dell'Alta Via, si degusterà il picnic offerto dal Parco e preparato dai soci del Consorzio "Una Momntagna di accoglienza nel Parco" con prodotti del territorio; ai partecipanti si chiede di portare la propria acqua in borraccia nell'ottica della riduzione dell'utilizzo della plastica anche per la filosofia del progetto di minimizzare rifiuti ed in particolare plastica.

Il ritorno al lago delle Lame sarà invece su un sentiero percorrendo un tratto dell'Anello A2 del Parco.

Anche per questo rifugio come per tutte le altre strutture del Parco, è prevista la captazione di acqua sorgente con potabilizzazione che renderà disponibile l'acqua potabile agli escursionisti che usufruiranno del rifugio contribuendo ad evitare l'utilizzo delle bottiglie di plastica.

Punto di ritrovo: ore 9.00 al Lago delle Lame (Comune di Rezzoaglio)

Rientro: ore 15.30 circa

Difficoltà: media (4 ore - 300 m dislivello)



Attività gratuita. Ai partecipanti verrà inoltre distribuita la borraccia realizzata dal Parco con i fondi del progetto.

L'iscrizione è individuale quindi ogni partecipante dovrà obbligatoriamente compilare una scheda di prenotazione (è necessario iscrivere anche i minorenni), e saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (20 persone, bambini inclusi).

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata compilando il form al seguente link https://forms.gle/kPiXiHNCMY7kACry6.

Evento finanziato da Regione Liguria per la realizzazione di attività volte alla promozione del recupero dei rifiuti e riduzione del consumo di plastica, di attività di contrasto al marine litter e alla promozione dell'economia circolare"