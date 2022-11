Parco Naturale Regionale dell'Aveto

(Borzonasca, 24 Nov 22)

Sono 132 i campioni di miele presentati da 70 apicoltori da tutti i parchi liguri a quest'edizione del Concorso Miele dei Parchi della Liguria, manifestazione che dal 1999 riconosce il prezioso lavoro degli apicoltori nei Parchi e per la biodiversità. Dopo alcune annate problematiche, prima per la pandemia da Covid-19, poi per le difficoltà produttive legate al clima, quest'anno gli apicoltori sono tornati a partecipare in maniera significativa al "loro" Concorso.

Le tipologie di miele che concorrono all'edizione in corso sono: Acacia/Robinia (26 campioni), Castagno (31), Ciliegio (3), Erica (1), Ligustro (2), Melata di Bosco (1), Millefiori (59), Robinia (6), Tarassaco (1). Gli Apicoltori del Parco dell'Aveto che hanno aderito sono stati 12 con 25 campioni presentati: 6 di castagno, 11 di millefiori, 7 di acacia/robinia e 1 di erica. I campioni sono già stati consegnati al Laboratorio Regionale per le Analisi dei Terreni e le Produzioni Vegetali di Sarzana. La prima prova selettiva consisterà, infatti, nelle analisi tese a verificare i valori chimico-fisici dei mieli. Entro la fine dell'anno gli organizzatori del concorso riceveranno gli esiti delle analisi, e si potrà procedere con le selezioni organolettiche, fino ad individuare i premiati.

La giornata conclusiva del Concorso, con premiazione dei partecipanti più meritevoli, si terrà il giorno 26 marzo 2023 a Torriglia, presso la sede del Parco Naturale Regionale dell'Antola, capofila di questa edizione.