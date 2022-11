Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Mattinata di festa alla scuola dell'infanzia di Mezzanego dove la referente del Centro di Educazione Ambientale

del Parco dell'Aveto, Annalisa Campomenosi, accompagnata dalla Presidente del Parco, avv. Tatiana Ostiensi ha

realizzato un'attività ludica sulla raccolta differenziata per i bambini. Successivamente ai piccoli è stato fatto dono di una borraccia fatta realizzare grazie ai fondi del progetto curato

dal CEA per la realizzazione di attività volte alla promozione del recupero dei rifiuti e riduzione del consumo

di plastica finanziato dalla Regione Liguria, Assessorato all'Ambiente. All'evento hanno partecipato anche la dirigente scolastica dell'I.C. Valli e Carasco, prof.sa Felicita Foglia, il sindaco

di Mezzanego avv. Danilo Repetto e il vicesindaco Franco Federici.

I bambini hanno partecipato con grande entusiasmo alla manifestazione dimostrando di conoscere già le regole

su come differenziare correttamente i rifiuti.