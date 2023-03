Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Parco Aveto

(Borzonasca, 14 Mar 23) Il Parco dell'Aveto, a seguito dei risultati del Progetto INTERREG CAMBio Via, dedicato in particolare ai pascoli e alle tradizionali attività zootecniche, sta lavorando alla proposta di inserimento del paesaggio "Prati e pascoli arborati del formaggio di Santo Stefano" nel Registro Nazionale del Paesaggio Rurale, delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali tenuto dal Ministero delle politiche agricole, come ha suo tempo ha già operato per il paesaggio "Terrazze a noccioleto del Tigullio".

Per maggiori informazioni sul Registro Nazionale, visita il sito:

https://www.reterurale.it/registropaesaggi

Quella del Parco è un'importante iniziativa per la promozione del territorio, che passa anche e soprattutto attraverso un prodotto conosciuto e rinomato come il formaggio.

Il paesaggio "Prati e pascoli arborati del formaggio di Santo Stefano" è infatti collegato ad una produzione nostrana tipica, nota e peculiare, ed è stato plasmato dall'attività millenaria dei nostri agricoltori e allevatori, che lo hanno reso tale quale oggi lo apprezziamo: un sistema di habitat a prati e pascoli in un paesaggio montano in equilibrio con l'ambiente, ricco di contenuti storico-culturali e di pregi naturalistici, oltre che elemento fondamentale per la produzione tradizionale del formaggio avetano, e quindi più in generale per l'economia rurale locale. Tra gli obiettivi dell'ambito riconoscimento, un'opportunità di vetrina significativa e sovraregionale per i nostri produttori, e la possibilità di accedere in futuro a fondi specifici dei piani di sviluppo rurale per il mantenimento di tali paesaggi.

Per supportare questa proposta gli Enti locali, le Aziende del territorio, le Associazioni possono compilare la lettera di adesione all'iniziativa allegata.

C'è tempo fino a domenica 19 marzo per inviare i moduli compilati alla e-mail: tecnico@parcoaveto.it