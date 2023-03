Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Parco Aveto

(Borzonasca, 20 Mar 23)

L'evento conclusivo del Concorso Mieli dei Parchi della Liguria 2022 si terrà domenica 26 marzo a Torriglia, nel Parco Naturale regionale dell'Antola, presso la sala del Cinema.

Sono 103 i campioni di miele rimasti in gara dopo gli esami di laboratorio e le analisi chimico-fisiche eseguiti nello scorso mese di febbraio e le valutazioni organolettiche svolti dalla Commissione di esperti per selezionare le produzioni di eccellenza dei parchi della Liguria nella stagione 2022, che saranno premiate con una, due o tre api d'oro.

Prima della premiazione si terrà il convegno conclusivo al quale interverranno il Responsabile Tecnico della manifestazione Angelo Consiglieri, i Presidenti delle Associazioni ApiLiguria e ALPA Miele Alberto Tognoni e Laura Capini e Damiano Penco per la Regione Liguria – Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità, che approfondirà il ruolo della programmazione forestale e delle Aree Protette liguri per l'apicoltura. Apriranno l'evento Giulio Olveri, Presidente dell'Ente Parco dell'Antola capofila di questa edizione, e Roberto Costa, Coordinatore per la Liguria di Federparchi Europarc e Vice Presidente dell'Ente Parco.