Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 28 Mar 23)

Domenica 26 marzo, con la cerimonia di premiazione, si è conclusa l'edizione 2022 del concorso Mieli dei Parchi della Liguria che ha visto fare gli onori di casa al Parco Naturale Regionale dell'Antola, con il convegno e la premiazione dei mieli prodotti sul territorio delle aree protette regionali Liguri tenutasi a Torriglia (GE).

Hanno aperto l'evento Giulio Olveri, Presidente dell'Ente Parco dell'Antola e Roberto Costa, Coordinatore per la Liguria di Federparchi Europarc e Vice Presidente dell'Ente Parco.

Sono intervenuti il Responsabile Tecnico della manifestazione, Angelo Consiglieri, i Presidenti delle Associazioni ApiLiguria e ALPA Miele, Alberto Tognoni e Laura Capini. Per la Regione Liguria – Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità, Damiano Penco ha tenuto una relazione sul ruolo della programmazione forestale e delle Aree Protette liguri per l'apicoltura.

Alle relazioni è seguita la premiazione dei mieli e degli apicoltori partecipanti.

Per il Parco dell'Aveto ha partecipato la Presidente, Tatiana Ostiensi, che ha avuto modo di premiare i numerosi apicoltori vincitori del Parco.

Complessivamente 11 mieli del nostro hanno ricevuto il riconoscimento di 1 ape d'oro e 9 mieli di ben 2 api d'oro che ne riconosce la buona e l'ottima qualità.

Ecco di seguito i vincitori del Parco dell'Aveto:

2 api d'oro sono state assegnate a Spinetto Nicola per il miele millefiori, a Lucchetti Luigi per il miele millefiori, a Garibaldi Santina per il miele di erica, a Brizzolara Samuele per il miele di castagno e per il miele millefiori, a Damico Franca per il miele millefiori, a Cuneo Alessio per il miele millefiori, a Paolillo Michela per il miele millefiori e a Mazza Marina per il miele millefiori;

1 ape d'oro è stata assegnata a Spinetto Nicola per il miele di castagno e per il miele di acacia, a Lucchetti Luigi per il miele di castagno, a Brusa Gioele per il miele di castagno e per il miele millefiori, a Barattini Alfonso per il miele di acacia e per il miele millefiori, a Garibaldi Denise per il miele millefiori, a Brizzolara Samuele per il miele di acacia, a Spinetto Sergio per il miele di castagno e a Paolillo Michela per il miele di acacia,

Presto inizieranno i "lavori" per l'edizione 2023 che vedrà capofila proprio il nostro Parco.