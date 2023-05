Da Giovedì 1 a Domenica 4 Giugno 2023

Promossa a Genova, Porto Antico, da Slow Food, in collaborazione con APARC, l'Associazione Produttori Allevatori Razza Cabannina.

Un'occasione per presentare in un contesto "marino" un Parco di montagna, a testimonianza degli stretti legami costa – entroterra non solo di tipo produttivo, per i tradizionali scambi commerciali o per il turismo di prossimità, ma anche per le produzioni sostenibili e i servizi ecosistemici che connettono il mare coi nostri corsi d'acqua e i nostri monti.

