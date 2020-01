Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Scopri il Parco con le racchette da neve...

L’anello del Monte Cantomoro

Domenica 5 Gennaio 2020 dalle 09:00 alle 16:00

Una bella escursione per buoni camminatori intorno al Monte Cantomoro, a cavallo tra Emilia- Romagna e Liguria. Con partenza dal Rifugio del Parco "Casermette del Penna" il percorso si sovrappone in parte ad un tratto dell' Alta Via dei Monti Liguri caratterizzato da un alternanza di faggete, radure prative e piccole zone umide. L'anello si chiude lungo la strada forestale ai piedi delle bastionate del Monte Cantomoro.

Punto di ritrovo: ore 9.00 a Rezzoaglio presso la sede del Parco

Rientro: ore 16.00 circa (pranzo al sacco)

Difficoltà: media (5 ore circa – 400 m dislivello)

Costo: 10 euro

Numero massimo di partecipanti:15

Equipaggiamento indispensabile: giacca a vento impermeabile, guanti, berretto, occhiali da sole, scarponi da trekking invernali. Il Parco mette a disposizione 14 paia di ciaspole che su richiesta è potranno essere noleggiate al costo di € 5,00. In caso di maltempo l'escursione potrà essere annullata e in base alle condizioni dell'innevamento la destinazione potrà subire delle variazioni. Dal luogo dell'appuntamento ci sarà un ulteriore trasferimento (20 min circa) ai punti di partenza delle escursioni.

Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del venerdì precedente la data dell'escursione al 0185 343370; e-mail: cea.aveto@parcoaveto.it

Santo Stefano d'Aveto 16049 Italy Luogo: Foresta del Penna

Comuni: Rezzoaglio (GE), Santo Stefano d'Aveto (GE)

Provincia: Genova Regione: Liguria

Organizzatore: cea parco aveto

Info Email: cea.aveto@parcoaveto.it Info Line: 0185343370 Genovacea parco aveto

