Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Giornata mondiale della Biodiversità e delle Api

Attività nel Parco dell’Aveto

Sabato 22 Maggio 2021 dalle 10:00 alle 17:00

Sabato 22 maggio, in occasione di due importanti date che si celebrano a livello mondiale - 20 maggio giornata mondiale api e 22 maggio giornata mondiale biodiversità - il Parco dell'Aveto propone un evento adatto a tutti: al mattino si percorrerà il facile Sentiero Natura del Laghetto del Bocco, alla scoperta di flora e fauna delle zone umide del Parco e poi con una breve passeggiata all'interno della splendida foresta del Monte Zatta, si raggiungerà l'area attrezzata di Poggio Buenos Aires per consumare il pranzo al sacco. Nel primo pomeriggio si scenderà, ciascuno con i propri mezzi, a Corerallo (Comune di Mezzanego) alla scoperta di una filiera corta del gusto legata agli habitat rurali e naturali del Parco, durante il quale si visiterà l'apiario didattico dell'Azienda Agricola di Spinetto Nicola, per conoscere il mondo delle api e come viene prodotto il miele.

Una gita adatta a tutti, ma che entusiasmerà in particolare i bambini, grazie alla vista al laghetto e all'apiario didattico che illustra la vita delle api e i segreti del miele.

L'attività pomeridiana, dedicata all'apiario didattico e alla scoperta del miele e della vita delle api, ricorda la Giornata Mondiale delle Api ed è volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di questi insetti per gli ecosistemi, per l'agricoltura e l'ambiente e per il pianeta… Introducendo l'attività la guida ricorderà i diversi obiettivi che hanno spinto le Nazioni Unite a istituire tale giornata. Nel mosaico di ambienti e di biodiversità del Parco, le aree aperte, i prati e i pascoli, creati e mantenuti anche grazie a una millenaria attività zootecnica, sono ambienti produttivi d'eccezione per le api.

Il progetto Cambio Via Interreg Marittimo, cui il Parco partecipa, studia, valorizza e promuove questi ambienti e le attività umane che li mantengono… l'evento è perciò promosso nell'ambito del progetto Camio Via.

Punto di ritrovo: ore 10.00 al passo del Bocco (Comune di Mezzanego)

Rientro: ore 17.00 (pranzo al sacco)

Difficoltà: facile

Costo: 5 euro

Numero massimo di partecipanti:15

Equipaggiamento indispensabile: giacca impermeabile, abbigliamento comodo e a strati, occhiali da sole, scarponi da trekking.



Si specifica che le escursioni si potranno realizzare solo se la Liguria sarà in zona gialla e se gli spostamenti previsti nei DPCM anticontagio lo consentiranno.

In caso di maltempo l'escursione potrà essere annullata.

Prenotazione e pagamento

La prenotazione all'escursione è obbligatoria e va effettuata con e-mail esclusivamente all'indirizzo info@parcoaveto.it, indicando il numero di partecipanti e i loro nominativi, entro le ore 12 del venerdì precedente. Occorre altresì indicare un numero telefonico di una persona di riferimento per eventuali rapide comunicazioni. Dopo tale termine non sarà più possibile comunicare con gli uffici né per nuove iscrizioni, né per disdette o richieste particolari da parte degli iscritti: questi ultimi dovranno pertanto rivolgersi esclusivamente (e tempestivamente) al n. cellulare della guida di turno, che verrà comunicato a seguito dell'iscrizione.

Il pagamento per questa escursione va effettuato direttamente alla guida in giorno stesso dell'evento.

Rispetto al passato si sono dovute aggiungere alcune regole legate al rispetto delle norme antiCovid.

Modulo di autodichiarazione ( allegato)

Stampare e portare con sé l'apposito modulo di autodichiarazione predisposto, da consegnare a mano alla Guida (una copia per ogni partecipante maggiorenne). La compilazione e sottoscrizione del modulo sono obbligatorie, e dovranno essere effettuate al momento dell'inizio della gita. A tal fine, e per sveltire le operazioni, si raccomanda di portare con sé la propria penna biro.

Manleva ( allegata)

Viene richiesta altresì la compilazione di una manleva a favore del Parco circa la partecipazione all'escursione, che verrà presentata dalla guida all'inizio della visita per la sottoscrizione.

Regole ( allegato)

In allegato si anticipano le regole che dovranno essere seguite nel corso della gita, e che iscrivendosi ogni partecipante si impegna a rispettare. La Guida presente alla visita potrà richiamare i partecipanti al rispetto rigoroso di dette regole. La guida altresì verificherà che abbigliamento e attrezzature dei partecipanti siano idonei al grado di difficoltà dell'escursione.

Borzonasca 16041 Italy Luogo: Valle Sturla

Comuni: Borzonasca (GE), Mezzanego (GE)

Provincia: Genova Regione: Liguria

Organizzatore: CEA Parco Aveto

Info Email: info@parcoaveto.it Info Line: 0185343370 GenovaCEA Parco Aveto

Tag: escursioni