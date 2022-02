Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Parco dell'Aveto

Sabato 5 Marzo 2022 dalle 09:00 alle 15:30

Una facile passeggiata per tutti in alta Val Graveglia: dal Pian d'Oneto, interessante zona carsica del Parco, si arriva al passo del Biscia, spartiacque tra la val di Vara e la Val Graveglia, per poi proseguire su una strada sterrata che porta alle pendici del Monte Porcile, e da qui si raggiunge la vetta erbosa del monte.

Punto di ritrovo: ore 10.00 a Pian d'Oneto (Comune di Ne)

Rientro: ore 15.00 (pranzo al sacco)

Difficoltà: facile (3 ore circa – 350 m dislivello)

Costo: € 10,00

L'iscrizione è individuale quindi ogni partecipante dovrà obbligatoriamente compilare una scheda di prenotazione (è necessario iscrivere anche i minorenni), e saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (15 persone, bambini inclusi).

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata compilando il form disponibile al link https://forms.gle/3VBuNfAMSS8qautA9.

L'attività rientra nel progetto Agenda 2030 del CEA del Parco, finanziato da Regione Liguria nell'ambito dell'accordo per la costruzione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritto con il ministero dell'Ambiente.