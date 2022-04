Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Parchi di Nervi, Genova

Da Sabato 23 Aprile a Domenica 8 Maggio 2022

Dopo le presenze alle precedenti edizioni, il Parco dell'Aveto parteciperà anche a Euroflora 2022, con un allestimento per la messa in vetrina e valorizzazione del proprio territorio e dei propri paesaggi vegetali: si tratta di alcuni straordinari abbinamenti, quello del paesaggio dei pascoli montani in accostamento alla Miniera di Gambatesa, delle foreste del parco con il Museo del Bosco, delle nostre produzioni più tipiche, dai formaggi alle nocciole, queste con un loro paesaggio caratteristico su tipici terrazzamenti. Vi invitiamo a venirci a trovare per scoprire di più…

L'attività rientra nelle azioni di sensibilizzazione ambientale del progetto Agenda 2030 del CEA del Parco, finanziato da Regione Liguria nell'ambito dell'accordo per la costruzione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritto con il ministero dell'Ambiente. L'allestimento in Euroflora sarà reso possibile anche grazie al Progetto Interreg IV C Marittimo "Cambio Via", dedicato alla valorizzazione dei pascoli e delle filiere collegate.