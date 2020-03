Parco Naturale Regionale del Beigua

Weekend del Biancone: annullati gli eventi nel Parco del Beigua

(Varazze, 09 Mar 20) Il Parco del Beigua ha deciso di annullare gli eventi in programma sabato 14 e domenica 15 marzo al Curlo e al Centro Ornitologico di Case Vaccà in osservanza delle disposizioni del DPCM 08/03/2020.

In occasione del momento di massimo passaggio del Biancone e di altri rapaci migratori, infatti, numerosi sono gli appassionati di birdwatching che raggiungono le alture di Arenzano, sia per partecipare alle iniziative del Parco, sia per l'osservazione individuale e riteniamo che non ci possano essere le condizioni per lo svolgimento delle nostre attività rispettando la distanza di sicurezza interpersonale.

Invitiamo dunque tutti gli appassionati che hanno intenzione di recarsi al Curlo e nelle aree circostanti a valutare bene le condizioni di affollamento ed evitare gli assembramenti: i punti di osservazione nel Parco sono tanti e ben distribuiti e in una situazione difficile come quella che stiamo vivendo è indispensabile proteggere la collettività a scapito dei nostri interessi personali.

Comunichiamo inoltre che fino al 3 aprile 2020 resteranno chiusi il Centro Visite di Palazzo Gervino a Sassello e il Centro Ornitologico di Case Vaccà.