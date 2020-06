Parco Naturale Regionale del Beigua

Riviera e Parco del Beigua: dalla costa all’entroterra emozioni tutto l’anno

(Varazze, 03 Giu 20)

È un racconto corale quello che è partito in questi giorni sulla pagina Facebook ViviBeigua - Riviera e Parco del Beigua, un viaggio tra borghi di mare e di montagna, seguendo itinerari che lasciano la costa per attraversare la profumata vegetazione mediterranea fino a raggiungere i primi rilievi appenninici, in un contrasto di ambienti e forme del paesaggio che sono parte del fascino di questo angolo di Liguria. Perché qui puoi svegliarti per vedere l'alba in riva al mare e chiudere la giornata ammirando il tramonto dall'Alta Via dei Monti Liguri.

Da alcuni anni il Parco del Beigua ha attivato il Tavolo del Turismo, a cui partecipano i dieci Comuni dell'area protetta e sei Comuni della riviera e dell'entroterra che, per vicinanza geografica e di intenti, hanno scelto di condividere un percorso comune di promozione e valorizzazione del territorio, a partire dal calendario unitario di eventi che ogni trimestre viene pubblicato insieme al Notiziario del Parco e distribuito tra Genova e Savona nei punti di informazione turistica. Ed è proprio nella cornice di questa collaborazione, andata rafforzandosi di anno in anno, che i Comuni di Varazze, Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure hanno visto nel Parco un'eccellenza del territorio, patrimonio comune di biodiversità e geodiversità riconosciuta anche dall'UNESCO, che può diventare fattore di attrazione ed elemento unificante della strategia di sviluppo turistico locale sostenibile.

Inizia una nuova stagione per il turismo, in cui cercheremo il benessere nel contatto con la natura, vorremo godere spazi aperti, distanti ma non isolati, come troviamo tra il Parco e la Riviera del Beigua, in un comprensorio che ha fatto dell'attenzione all'ambiente un elemento di sviluppo imprescindibile, testimoniato dalla certificazione ambientale ISO 14001 del Parco e di otto Comuni, dalle quattro Bandiere Blu assegnate alle spiagge, da un Comune Bandiera Arancione e uno inserito tra i Borghi più Belli d'Italia.

Ogni giorno sulla pagina ViviBeigua apriremo una finestra su paesaggi e scorci straordinari, ci siederemo a tavola insieme per gustare la cucina locale, seguiremo percorsi che ci faranno conoscere le infinite sfumature di un territorio così sfaccettato. Perché qui la vacanza può essere lenta, passeggiando sul lungomare o in boschi ombrosi, oppure adrenalinica, praticando attività outdoor nella palestra a cielo aperto del Beigua: il ritmo lo decidete voi, il resto lo mettiamo noi. E non ci sarà un giorno uguale all'altro.

Seguite il nostro racconto, scoprirete che ViviBeigua è tutto l'anno e in ogni stagione saprà sorprendervi!