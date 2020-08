Parco Naturale Regionale del Beigua

Le luci dell'alba e le sfumature del tramonto nel Beigua Geopark

(Varazze, 09 Ago 20) Passato il fine settimana, che ha registrato il tutto esaurito nelle escursioni proposte dalle Guide del Parco, ci rimettiamo in cammino già a metà settimana replicando il trekking all'alba: mercoledì 12 agosto partiremo da Varazze di primo mattino seguendo il sentiero che si inerpica tra muretti a secco e uliveti per raggiungere la frazione di Castagnabuona. Una breve pausa per ammirare lo spettacolo della costa al sorgere del sole e poi proseguiremo per il Santuario di Nostra Signora della Croce, dove ci attenderà il "silent concert" di musica classica della Finzi Academy.

L'escursione, mediamente impegnativa per camminatori abituali, si concluderà intorno alle ore 12. L'iniziativa, svolta in collaborazione con il Comune di Varazze, è gratuita, con prenotazione obbligatoria on-line fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Sabato 15 invece torna la "classica" di Ferragosto, l'escursione serale in compagnia delle Guide che ci condurrà fino alla Madonna delle Guardia, sulle alture di Varazze: un punto panoramico straordinario per cenare insieme al sacco avvolti dalle mutevoli sfumature del giorno che si spegne sul mare.L'escursione, mediamente impegnativa per camminatori abituali, terminerà intorno alle ore 23. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12; costo a persona € 10,00

In occasione dei 900 anni dalla fondazione della Badia di Tiglieto, per quest'estate il Parco in collaborazione con il Comune propone una straordinaria opportunità di visita a questo gioiello di architettura cistercense. Le visite sono gratuite e a prenotazione obbligatoria on-line, con due turni al sabato pomeriggio e quattro distribuiti nella gironata di domenica, fino al 18 ottobre.

Sul sito del Parco sono già prenotabili le visite per tutto il mese di agosto, fino ad esaurimento dei posti disponibili.