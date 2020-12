Parco Naturale Regionale del Beigua

Tra il rosa dell'alba e il bianco della neve

Fine settimana nel Beigua Geopark

(Varazze, 07 Dic 20) Il prossimo fine settimana nel Beigua Geopark celebriamo la Giornata Internazionale della Montagna, dedicata quest'anno al tema della biodiversità.

Il trekking fotografico all'alba, in calendario domenica 13 dicembre, è andato esaurito in poche ore, ma nel programma proposto dalle Guide c'è spazio anche per i più piccoli. Riprendono infatti anche le attività dei Beigua Junior Geoparker con il laboratorio didattico A come ape, B come biodiversità a cui abbiamo straordinariamente aggiunto una C... come ciaspole! Non possiamo perdere la magia della neve nella Foresta della Deiva, appuntamento dunque a Sassello nel pomeriggio di sabato 12 dicembre. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, iniziativa gratuita. Le ciaspole saranno fornite dal Parco.



E non perdetevi i fuori programma! Se le condizioni meteo e lo stato della neve lo consentirà, organizzeremo una nuova ciaspolata per tutti, dopo il grande successo di quella di domenica scorsa. Tenetevi pronti e seguite tutti gli aggiornamenti sul sito, sui social e, meglio ancora, sul nostro canale Telegram!

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)