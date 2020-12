Parco Naturale Regionale del Beigua

Continua a nevicare... e nel Beigua Geopark torniamo a ciaspolare

(Varazze, 09 Dic 20) In questi giorni la neve è scesa abbondantemente sulle cime e in tutte le aree interne del Parco, la Foresta della Deiva sembra un paesaggio delle fiabe e allora domenica 13 dicembre andiamo di nuovo a ciaspolare con la Guida, che ci accompagnerà in un divertente fuori programma sui sentieri che attraversano il bosco.

A fine giornata sosta da Beigua Docks dove chi vorrà potrà fare merenda (a pagamento) o acquistare i prodotti Gustosi per Natura, che possono essere anche un'ottima idea per i regali di Natale.

L'escursione è gratuita, adatta a camminatori abituali, e durerà tutta la giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12.

Possibilità di noleggio ciaspole (indicandolo nel modulo di prenotazione) al costo di € 5,00 al paio.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)