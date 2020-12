Parco Naturale Regionale del Beigua

Dal castagneto alle scandole con i Beigua Junior Geoparker

(Varazze, 14 Dic 20) Ultimo appuntamento dell'anno con i Beigua Junior Geoparker alla Casa del Parco nella Foresta della Deiva, a Sassello, aspettando la nuova programmazione 2021.





Sabato 19 dicembre i giovani esploratori seguiranno la Guida sulle tracce della cultura del castagno, una filiera che partendo dal bosco ha contribuito al sostentamento economico e allo sviluppo del nostro territorio, con segni riconoscibili nelle coperture dei tetti degli edifici rurali con le antiche scandole. E proprio una visita alla segheria "Pieretti Legnami" ci svelerà le tecniche di lavorazione per ricavare queste caratteristiche tegole a partire dal tronco di legno di castagno.

L'attività pomeridiana è gratuita e riservata a bambini dai 6 agli 11 anni, prenotazione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 18.



Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)