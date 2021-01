Parco Naturale Regionale del Beigua

Sulle tracce dei lupi del Beigua

(Varazze, 25 Gen 21) Nella speranza che alla fine di questa settimana la Liguria possa passare in zona gialla, abbiamo ripreso la programmazione delle attività con le Guide del Parco aprendo le prenotazioni per l'escursione del prossimo 31 gennaio: i posti disponibili sono andati esauriti in due ore, a conferma che la necessità e la voglia di immergersi nella natura sono sempre molto forti.

Se dunque il nostro ottimismo sarà premiato, domenica l'esperto del Parco ci accompagnerà in escursione a Tiglieto sulle tracce dei "lupi del Beigua". Conosceremo meglio la biologia e l'ecologia di questi affascinanti animali e lungo il percorso scopriremo i progetti di monitoraggio della specie all'interno dell'area protetta, approfondiremo le tecniche di censimento e comprenderemo la complessa gestione del conflitto tra le necessità di tutela della specie e la protezione degli allevamenti.

L'escursione sarà confermata a seguito dell'aggiornamento della classificazione del livello di rischio della Liguria, atteso per venerdì.