Parco Naturale Regionale del Beigua

Geo-trekking fotografico in Val Gargassa - ultimi posti

Un weekend di proposte da tutto esaurito

(Varazze, 01 Feb 21) Finalmente tornati in giallo, ripartiamo con il programma delle escursioni sui sentieri del Beigua Geopark.

Restano ancora pochi posti per il Geo-trekking fotografico in Val Gargassa di domenica 7 febbraio, un'escursione mediamente impegnativa in compagnia della Guida e fotografo naturalista Marco Bertolini. Attraversando il canyon, scopriremo insieme le tecniche migliori per fotografare torrioni di conglomerato, laghetti gelati e cascatelle. È necessario essere dotati di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta) e cavalletto. L'escursione durerà tutta la giornata con pranzo al sacco, costo a persona € 10,00 - prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12.

Sabato 6 febbraio invece recuperiamo l'uscita sulle tracce dei lupi, annullata domenica scorsa per zona arancione e già al completo. Qualora avessimo delle disdette, contatteremo gli iscritti in lista di attesa. Posti tutti esauriti anche per i Beigua Junior Geoparker, che nella Foresta della Deiva si cimenteranno in una gara di pupazzi di neve.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)