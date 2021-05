Parco Naturale Regionale del Beigua

Weekend nel Beigua tra rapaci in migrazione e erbe selvatiche

(Varazze, 03 Mag 21) le migrazioni primaverili dei rapaci sono ancora in corso e proprio questo fine settimana anche nel Parco del Beigua si celebra il World Migration Bird Day, la giornata internazionale dedicata agli uccelli migratori.

Sabato 8 e domenica 9 maggio, dalle ore 11:30 alle ore 16 l'esperta del Parco ci aspetta al Centro Ornitologico di Case Vaccà, sulle alture di Arenzano, per darci utili suggerimenti e indicazioni per trascorre una giornata di birdwatching: nei cieli del Beigua sono iniziati infatti i passaggi dei Falchi pecchiaioli ma anche di Aquile minori, Falchi cuculo, Lodolai, Nibbi e giovani Bianconi.

L'attività è gratuita, acesso libero senza prenotazione. È consigliato il binocolo.

È invece dedicata alle erbe spontanee primaverili e al loro uso in cucina l'escursione in programma domenica 9 maggio a Stella San Bernardo: la Guida del Parco ci porterà fino ai prati in località Ne Fosse alla ricerca delle erbe selvatiche del prebuggiun e delle piante aromatiche legate alla cucina della tradizione ligure.

L'escursione è adatta a camminatori abituali e durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Costo: € 10,00 a persona.

Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12, fino a esaurimento dei posti disponibili.



Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)