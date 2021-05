Parco Naturale Regionale del Beigua

Nel fine settimana il Beigua Geopark fa tris!

(Varazze, 10 Mag 21) Sono ben tre le escursioni in calendario nel weekend e questa volta sarà davvero difficile decidere, tra birdwatching, biowatching e un trekking fuori programma in occasione del 77° anniversario dell'Eccidio del Turchino.

E iniziamo proprio da Masone sabato 15 maggio percorrendo i sentieri della memoria, testimoni della Resistenza: dal Sacrario dei Martiri del Turchino, dopo la cerimonia di Commemorazione ufficiale, proseguiremo verso il Forte Geremia, tra i profumi della primavera in fiore e lo straordinario panorama su Genova.

L'escursione, consigliata a camminatori abituali, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12, costo € 10,00 a persona.



È adatta a tutti invece l'escursione dedicata al birdwatching in programma sempre sabato al Curlo, sopra Arenzano. In questa stagione migliaia di rapaci sorvolano il Parco e con l'aiuto dell'ornitologa, sostando all'altana e nei punti più adatti all'avvistamento, chissà quali riusciremo ad osservare tra bianconi, aquile minori, falchi di palude, falchi pecchiaioli, nibbi e magari anche l'Aquila reale. L'escursione durerà la giornata intera con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 12, costo € 10,00 a persona.



Domenica 16 invece torna il biowatching a Sassello, un'uscita adatta anche alle famiglie: l'esperto del Parco ci farà scoprire la fauna più piccola e nascosta: insetti, aracnidi, rettili, anfibi e… chissà cos'altro scopriremo!L'escursione durerà tutto il giorno con pranzo al sacco ed è gratuita. Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12.



Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)