Parco Naturale Regionale del Beigua

Geo-trekking in Val Gargassa

È iniziata la Settimana Europea dei Geoparchi

(Varazze, 24 Mag 21) Da qualche giorno è iniziata la Settimana Europea dei Geoparchi, che nel Parco del Beigua sarà ricchissima di eventi, tanto da concludersi il 13 giugno.

Il prossimo appuntamento in calendario è fissato domenica 30 maggio, un geo-trekking in un ambiente straordinario e sorprendente: la Val Gargassa, a Rossiglione. Insieme alla geologa del Parco attraverseremo il canyon scavato nella roccia dal torrente, tra imponenti torrioni di congolmerato, placidi laghetti smeraldini e qualche guado. Un'escursione mediamente impegnativa, per camminatori allenati che vogliono scoprire uno dei geositi più spettacolari, che ha contributo al riconoscimento del Beigua quale Geoparco UNESCO.

L'escursione durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Al termine potremo visitare Cascina Battura, un allevamento di vacche da latte che produce formaggi e yogurt golosissimi, tutti a marchio Gustosi per Natura del Parco del Beigua.

Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12; costo € 10,00 a persona.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)