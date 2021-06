Parco Naturale Regionale del Beigua

I trekking del Parco del Beigua, tra pascoli e fioriture

(Varazze, 01 Giu 21) Sabato 5 giugno si celebra la Giornata mondiale dell'Ambiente, che quest'anno pone al centro la conservazione e il ripristino degli ecosistemi, la cui salute è fondamentale per tutte le forme di vita.

Nel fine settimana dunque, insieme alle Guide del Parco, andremo a esplorare da punti di vista diversi alcuni degli ambienti più interessanti del Beigua per comprenderne ruolo e valore.

L'escursione di sabato 5 maggio ci porterà da Campo Ligure, uno dei Borghi più Belli d'Italia, tra i dolci pascoli del Parco, alla scoperta delle tradizioni legate alla pastorizia, dei fiori che sbocciano nelle zone prative e degli uccelli che popolano le radure. È in questo ambiente che pascolano le mucche e nascono i formaggi "Gustosi per natura" della Cascina Mongrosso, che visiteremo per conoscerne il ruolo di custode della biodiversità.

L'escursione, adatta a tutti, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco ed è gratuita. Prenotazione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 12.

Domenica 6 maggio invece faremo un Fior di trekking lungo un sentiero ad anello che attraversa ambienti molto differenti. Visiteremo la torbiera del Laione, zona umida e importante habitat per gli anfibi e per la Drosera rotundifolia, delicata pianta carnivora. Ma potremo apprezzare anche le le fioriture mediterranee e alpine che in queste settimane colorano le praterie del Parco e comprendere come alcune specie si siano adattate a vivere su suoli inospitali per la maggior parte della flora spontanea.

L'escursione, che partità da Pratorotondo, è adatta a tutti e durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12, costo € 10,00 a persona.



Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)