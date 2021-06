Parco Naturale Regionale del Beigua

Una domenica tra le libellule nel Beigua Geopark

(Varazze, 14 Giu 21) In occasione dell'evento nazionale "Dragonfly days" promosso da ODONATA.IT, domenica 20 giugno il Parco del Beigua propone a Tiglieto un'escursione dedicata alle libellule.

La Guida del Parco sarà affiancata dal naturalista Matteo Zinni, specialista in Odonati, che ci aiuterà ad approfondire vari aspetti legati a biologia, ecologia e status di conservazione delle libellule in Italia. Ci sarà spazio anche per una sessione fotografica per imparare le tecniche migliori per fotografare gli adulti e gli stadi larvali di questo affascinante Ordine di Insetti.

È consigliato essere dotati di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta) e cavalletto.

L'escursione, adatta a tutti, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco.

Iniziativa gratuita, prenotazione on line obbligatoria entro sabato alle ore 12



Domenica inoltre satà possibile partecipare alla visita guidata alla Badia cistencense di Tiglieto scegliendo uno dei due turni disponibili (ore 9:30 e ore 11). Prenotazione on line obbligatoria entro sabato alle ore 18, costo € 6,00 a persona.



Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)