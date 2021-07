Parco Naturale Regionale del Beigua

Visite guidate alla Badia di Tiglieto

A luglio ogni sabato pomeriggio

(Varazze, 06 Lug 21) Dopo i festeggiamenti dello scorso anno per il novecentenario della fondazione, anche quest'estate l'Abbazia cistercense di Tiglieto apre le porte per un ciclo straordinarie di visite in compagnia delle Guide del Parco, con possibilità di accedere alla Chiesa, all'Armarium, alla Sala Capitolare e al chiostro.

Nel mese di luglio apertura il sabato pomeriggio con due turni di visita: alle ore 15:30 e alle ore 17. Costo € 6,00 a persona.

Prenotazione on-line obbligatoria entro il giorno precedente fino a esaurimento dei posti disponibili:

Per informazioni: tel. 347.3764535 (Mauro Brunetti, referente per visite guidate alla Badia di Tiglieto, Guida Coop. Dafne)