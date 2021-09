Parco Naturale Regionale del Beigua

Giornata dei Sentieri Liguri nel Beigua Geopark

(Varazze, 20 Set 21) Domenica 26 settembre faremo un tuffo nella storia, seguendo i sentieri napoleonici dall'area pic nic Pian di Stella (Varazze) fino ai luoghi dove nel 1800, per 7 lunghi giorni, si scontrarono gli eserciti francesi e austriaci, violando la sacralità del massiccio del Beigua. Insieme alla Guida del Parco, esperto in materie storico letterarie, e a Luca Pistone, storico della Società Savonese di Storia Patria, tra panorami straordinari, rivivremo quegli importanti avvenimenti.

L'escursione, mediamente impegnativa per camminatori abituali, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, costo € 10,00 a persona. A tutti i partecipanti in omaggio la pubblicazione "Sentieri Napoleonici nel Parco del Beigua".



In Val Gargassa, invece, ci aspetta una giornata di biowatching: domenica recuperiamo l'escursione in programma lo scorso fine settimana, poi rimandata per incerte condizioni meteo. Si è liberato qualche posto e abbiamo riaperto le prenotazioni on-line. L'iniziativa, adatta per tutta la famiglia, è gratuita e durerà l'intera giornata con pranzo al sacco.



Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)