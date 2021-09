Parco Naturale Regionale del Beigua

Beigua, un parco da amare... e da cantare!

(Varazze, 27 Set 21)

Sono sempre di più i giovani e giovanissimi esploratori della natura che, con la famiglia o la scuola, partecipano alle attività promosse dalle Guide del Parco. E cosa mancava per rendere ancora più coinvolgenti le avventure nel Beigua? Una colonna sonora adeguata!

Ci ha pensato Dario Apicella, che ha scritto per noi la canzone del Parco: un brano gioioso che ci accompagna lungo il sentiero che dal mare porta in vetta, attraversando gli ambienti più significativi del Geoparco per scoprirne geodiversità e biodiversità. Luoghi, colori, profumi, suggestioni, piante, animali, rocce e minerali si susseguono senza soluzione di continuità, sempre rimarcando questa magica alternanza tra mare e monti, al ritmo cadenzato della musica, in una commistione di atmosfere mediterranee, celtiche e caraibiche che abbraccia tutto il mondo dando spazio alla natura, ai versi e ai rumori abilmente riprodotti utilizzando strumenti musicali.

Prendersi cura dell'ambiente è un atto di amore, ma anche un dovere e un impegno alla portata di tutti: questo è il messaggio finale del brano, un invito a entrare in azione in prima persona, rimboccandosi le maniche per tutelare e salvaguardare il paesaggio. Sarà l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile a tracciare la rotta, segnando i passi che ci porteranno a raggiungere obiettivi importanti e a scalare "vette" impegnative, come nel Beigua.

Il brano è rivolto principalmente ai bambini e ai ragazzi delle scuole, ma sappiamo già che tutta la famiglia si ritroverà a cantare il ritornello e siamo certi che le immagini create dalla fantasia dell'autore stimoleranno la curiosità di tutti verso un'area protetta così suggestiva e selvaggia.

A differenza della maggior parte della musica per bambini fruibile on line e assemblata in studio con suoni artificiali, la canzone del Parco è stata realizzata da musicisti in carne e ossa, con strumenti veri. Una scelta sicuramente impegnativa, ma più adeguata ai contenuti del brano e dettata dal desiderio di avvicinare i più piccoli alla musica attraverso suoni autentici e vari.

"Beigua, un parco da amare" può essere ascoltata sui canali social del Beigua ed è anche un video diffuso sul sito del Parco e su youtube (https://www.youtube.com/watch?v=xKyxLWjT7TM)

Hanno collaborato alla realizzazione del brano:

Dario Apicella, voce

Valeria Bruzzone, cori

Giovanni Parodi, chitarra

Antonio Capelli, violino

Julyo Fortunato, fisarmonica e contrabbasso

Olmo Andres Manzano Añorve: cajon, bongò, effetti (shaker, caixixi, vibraslap, guiro, clave, cimbali).

I suoni del bosco sono stati realizzati da Olmo Andres Manzano Añorve e Noemi Paola Manzano Añorve utilizzando fischietti, raschiatoi, sonagli, thunder drum, ocean drum, bodymusic.

Registrazione, editing, mixaggio e mastering a cura di Emanuele Cioncoloni presso EL FISH RECORDING STUDIO

Iniziativa finanziata nell'ambito dell'accordo Regione Liguria - MATTM per la costruzione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile