Parco Naturale Regionale del Beigua

Nel Parco del Beigua è tempo di “trekking for climate”

Escursioni didattiche per comprendere come i cambiamenti climatici stanno influenzando la natura che ci circonda

(Varazze, 25 Ott 21) Prende il via dal prossimo fine settimana un ciclo di escursioni didattiche per avvicinare gli escursionisti al tema dei cambiamenti climatici e comprenderne le dinamiche.

Il focus sarà su aspetti specifici legati alla biodiversità e alla geologia, con il coinvolgimento di volta in volta di diversi esperti. Le uscite si svolgeranno al sabato e saranno articolate in una parte iniziale di approfondimento della tematica della giornata per poi proseguire con un'escursione guidata sul territorio.

Il primo appuntamento di Trekking for Climate è sabato 30 ottobre a Piampaludo con l'escursione "Il fungo e la salamandra", in cui la Guida ed esperto Naturalista ci aiuterà a comprendere come i cambiamenti climatici abbiano reso più aggressivo un fungo patogeno sta portando alla scomparsa di anfibi come la Salamandra pezzata. Durante l'uscita è prevista anche una sosta presso l'azienda agricola Cascina Giacobbe, che con il latte del proprio allevamento di capre produce deliziosi formaggi "Gustosi per natura".

Sabato 6 novembre a Sassello è in programma "30 milioni di anni fa… faceva caldo!", un viaggio indietro nel tempo, quando a Sassello il clima era sub tropicale. Insieme alla geologa del Parco e al prof. Briguglio, paleontologo del DISTAV - Università di Genova scopriremo i resti fossili che testimoniano la presenza di coralli e le tracce che testimoniano un clima ben diverso da quello attuale.

Insieme all'ornitologa del Parco invece cercheremo di capire come il clima sta influenzando il comportamento dell'avifauna. Appuntamento al Curlo (Arenzano) sabato 13 novembre con "La migrazione degli uccelli sta cambiando?", un'escursione lungo il sentiero ornitologico.

La partecipazione alle iniziative è gratuita, con posti limitati e prenotazione obbligatoria on-line sul sito del Parco. Dove è previsto l'accesso a spazi chiusi, come il Centro Ornitologico o il Museo di Palazzo Gervino, è necessario avere il Green Pass.

Le iniziative sono promosse dal Centro di Esperienza del Parco del Beigua, con il sostegno della Regione Liguria, e contribuiscono alla realizzazione della Strategia di Sviluppo Sostenibile regionale.

Il progetto fa proprie le tematiche del Programma Parchi per il Clima promosso dal Ministero della Transizione Ecologica a livello nazionale. A completamento delle attività, infatti, è prevista anche la mappatura delle iniziative di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici realizzate dai Comuni e dalle Associazioni del comprensorio del Beigua: efficientamento energetico, produzione di energia da fonti rinnovabili, servizi e infrastrutture per la mobilità sostenibile, innovazione tecnologica per prevenzione e gestione degli incendi boschivi, gestione forestale sostenibile.