Parco Naturale Regionale del Beigua

Un fine settimana nel Beigua Geopark talmente ricco che scegliere sarà davvero un'impresa!

(Varazze, 25 Ott 21) Questa volta davvero abbiamo un programma ricchissimo, che permetterà a ciascuno di voi di assecondare le proprie passioni!

Si parte sabato 30 ottobre con "Trekking for climate", un progetto di divulgazione scientifica in escursione dedicato al tema dei cambiamenti climatici. Il primo appuntamento è a Piampaludo (Sassello) con "La salamandra e il fungo": la Guida ed esperto Naturalista ci aiuterà a comprendere come i cambiamenti climatici abbiano reso più aggressivo un fungo patogeno sta portando alla scomparsa di anfibi come la Salamandra pezzata. Durante l'uscita è prevista anche una sosta presso l'azienda agricola Cascina Giacobbe, che con il latte del proprio allevamento di capre produce deliziosi formaggi "Gustosi per natura".

L'escursione, adatta a tutti, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12.

Domenica 31 invece caliamo il tris d'assi. Iniziamo con un fuori programma, il trekking fotografico a tema autunnale lungo l'Alta Via dei Monti Liguri, dal Passo del Faiallo al Rifugio Argentea. L'escursione, mediamente impegnativa, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. È necessario essere dotati di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta e cavalletto). Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, costo € 10,00a a persona.

Preferite andare in MTB? Che sia muscolare o e-bike, abbiamo la proposta per voi: un giro nella Foresta della Deiva insieme agli amici di Beigua.net e alla geologa del Parco per scoprire alcuni dei più importanti geositi della zona.

L'escursione è mediamente impegnativa, circa 30 km per biker abituati a percorsi sterrati con differenti pendenze; indispensabili pranzo al sacco, scarpe e abbigliamento sportivo e, naturalmente, la MTB.

Presso Beigua Docks a Sassello è possibile noleggiare, su prenotazione, MTB a pedalata assistita e al rientro, per chi lo desidera, gustare una golosa merenda a base di prodotti locali Gustosi per natura (a pagamento).

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18; costo escursione € 12,00 a persona.

Al Centro Ornitologico di Case Vaccà ad Arenzano invece è in programma ancora un appuntamento con il Festival della Scienza: dalle ore 10:30 alle ore 15 attività di birdwatching per tutti insieme all'ornitologa del Parco che ci darà tanti consigli e suggerimenti. Presso il Centro ornitologico sarà inoltre esposta la mostra fotografica "Sulla rotta dei rapaci". Attività gratuite e senza necessità di prenotazione. Per accedere al Centro Ornitologico è necessario il Green Pass.



Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)