Parco Naturale Regionale del Beigua

Antiche storie di coralli e storie moderne di lupi

Il programma del fine settimana nel Beigua Geopark

(Varazze, 01 Nov 21) Dopo il lungo weekend dei Santi in cui il meteo ha giocato contro, siamo pronti a ripartire a pieno ritmo con un fine settimana intensissimo.

Sono due le proposte tra cui scegliere per il pomeriggio di sabato 6 novembre.

A Sassello ci attende il secondo appuntamento di "Trekking for climate", il programma di escursioni gratuite dedicate all'approfondimento del tema dei cambiamenti climatici.

Insieme alla geologa del Parco e al prof. Briguglio del DISTAV-Università di Genova scopriremo perché 30 milioni di anni fa nella zona di Sassello il clima era sub tropicale, caldo umido e il mare che qui si estendeva era popolato di pesci colorati, dugonghi e coralli. Visiteremo il Museo di Palazzo Gervino con l'esposizione di importanti reperti che testimoniano il clima dell'epoca e ci recheremo presso la barriera corallina fossile.

L'escursione è adatta a tutti e si concluderà alle ore 18 circa. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12. Iniziativa gratuita, è necessario il green pass.

A Tiglieto invece ci sarà una nuova occasione per partecipare alla visita guidata della Badia cistercense, con due turni, alle ore 14:30 e alle ore 16. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18. Costo € 6,00 a persona, è necessario il green pass.

L'escursione di domenica 7 novembre partirà da Tiglieto per seguire le tracce del lupo! Un'escursione per conoscere la storia, la biologia e l'etologia del lupo e sfatare leggende e credenze popolari. Durante la giornata approfondiremo la tecnica del foto-trappolaggio come tecnica di monitoraggio della specie.

L'escursione, mediamente impegnativa, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12. Costo a persona € 10,00

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)