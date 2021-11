Parco Naturale Regionale del Beigua

Chi parte e chi resta: il cambio di stagione nel Parco del Beigua

Il programma delle escursioni del fine settimana

(Varazze, 15 Nov 21) Nei giorni scorsi abbiamo assistito agli ultimi passaggi migratori dell'avifauna che prosegue il viaggio verso destinazioni più calde, dove trascorrerà l'inverno. Un fenomeno che negli anni sta cambiando, influenzato dai cambiamenti climatici.

Nell'ultimo appuntamento di Trekking for Climate in programma sabato 20 novembre parleremo proprio di come stia cambiando la migrazione degli uccelli, insieme all'esperta del Parco, con cui visiteremo anche il Centro Ornitologico di Case Vaccà (Arenzano).

L'escursione, adatta a tutti, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco; prenotazione on-line obbligatoria entro venerdì alle ore 12, iniziativa gratuita (Green Pass obbligatorio per accedere al Centro Ornitologico).

Dopo aver salutato chi parte, domenica 21 novembre invece ci occuperemo di chi resta nel Parco del Beigua e si prepara ad affrontare l'inverno. Non solo uccelli, ma altre specie di animali, così come la vegetazione, mettono in atto comportamenti e trasformazioni per conservare le energie e sopravvivere al momento più difficile dell'anno, quando le temperature si fanno rigide e il cibo inizia a scarseggiare. C'è chi va in letargo, chi prepara la dispensa, chi perde le foglie... sarà un biowatching curioso e divertente che livello del mare, attraversando la macchia mediterranea, ci porterà in quota fino al piccolo Santuario della Madonna della Guardia di Varazze.

L'escursione, adatta a tutti, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco; prenotazione on-line obbligatoria entro sabato alle ore 12, iniziativa gratuita.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)