Parco Naturale Regionale del Beigua

Nel Parco del Beigua un nuovo progetto per il ripopolamento di Trota mediterranea nel bacino dell’Orba

(Varazze, 29 Nov 21) Firmata oggi la convenzione tra la Provincia di Alessandria, l'Ente Parco del Beigua e il Comune di Sassello per la gestione coordinata delle risorse naturali del comparto acqua del bacino del torrente Orba.

Il progetto prevede la re-immissione in natura di trotelle e avannotti di Trota mediterranea al fine di mantenere il valore ambientale del torrente e migliorarne il livello di biodiversità. In collaborazione con l'Ente Parco, il Comune attiverà l'incubatoio comunale di Palo per la riproduzione e l'accrescimento della Trota mediterranea (Salmo ghigii), specie indigena presente nel torrente Baracca.

La Provincia di Alessandria supporterà l'attività di selezione genetica e di costituzione del parco produttori, oltre alle successive fasi di autoproduzione delle trote, mettendo a disposizione competenze e parte del materiale ittico prodotto negli incubatoi provinciali di Molare e Predosa.

Oltre alla tutela delle risorse naturali, gli Enti firmatari, rappresentati dal Presidente della Provincia di Alessandria Gianfranco Baldi, dal Presidente dell'Ente Parco del Beigua Daniele Buschiazzo e dal vice Sindaco di Sassello Lia Zunino, hanno assunto impegni comuni per la promozione della fruizione sostenibile sociale e didattica del bacino dell'Orba, stimolando anche la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative e di volontariato coerenti con le finalità dell'accordo.