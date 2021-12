Parco Naturale Regionale del Beigua

Gli appuntamenti nel Beigua Geopark prima di Natale

(Varazze, 13 Dic 21) Ci siamo! Mancano ormai pochissimi giorni al Natale e nel Beigua si respira già aria di festa.

Quella che vogliamo far vivere ai Junior Geoparker con una divertente mattinata nella Foresta della Deiva per farci ispirare dalla natura e creare insieme magiche decorazioni natalizie al profumo di bosco con pigne, ghiande, rametti, foglie e bacche.

Appuntamento con la Guida sabato 18 dicembre alla Casa del Parco all'ingresso delle Foresta della Deiva, Sassello.

L'attività, indicata per bambini dai 6 agli 11 anni, terminerà intorno alle ore 12:30. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a bambino.

Ma vogliamo arrivare in forma alle feste? Prima di metterci a tavola con l'infinita serie di pranzi e cene natalizi, ci vogliamo impegnare in un ultimo sforzo sportivo, con una escursione in MTB nel cuore del Parco, insieme agli amici di Beigua.Net. Domenica 19 dicembre dalla Chiesa delle Faje, sopra Varazze, seguiremo i sentieri che attraversano le faggete del Beigua per raggiungere Pratorotondo e l'Alta Via dei Monti Liguri tra panorami mozzafiato.

L'escursione, che durerà mezza giornata, è impegnativa per pedalata non assistita e adatta a ciclisti abituati a sentieri sterrati con differenti pendenze.

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 10,00 a persona.



Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)