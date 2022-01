Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 03 Gen 22) Dopo la pausa delle feste natalizie, domenica 9 gennaio ripartiamo con il programma settimanale di attività con le Guide del Parco.

L'appuntamento è a Varazze per un'escursione per camminatori abituali che ci porterà fino alla Madonna della Guardia. Sarà una vera e propria immersione nell'eterna primavera della macchia mediterranea, tra arbusti, alberi e cespugli che ospitano tante specie di uccelli. Per non parlare del panorama che ci riempirà gli occhi a ogni passo.

L'iniziativa durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, costo € 10,00 a persona

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)