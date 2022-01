Parco Naturale Regionale del Beigua

Avviso sulle attività vietate

(Varazze, 14 Gen 22) Ai sensi dell'Ordinanza congiunta del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche agricole del 13 gennaio 2022 "Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici" (GU n.10 del 14-1-2022 ) nei Comuni del Parco del Beigua e nelle zone individuate come infette sono vietati trekking, mountain biking, raccolta di funghi e tartufi, pesca e le altre attività che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia.

Sono escluse le attività connesse alla salute, alla cura degli animali detenuti e selvatici nonché alla salute e cura delle piante, comprese le attività selvicolturali.

L'Ordinanza ha efficacia per sei mesi dalla data di adozione. In attesa di ulteriori e più dettagliate disposizioni, si rimanda a testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (qui)

Al momento tutte le escursioni in programma con le Guide del Parco sono sospese.