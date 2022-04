Parco Naturale Regionale del Beigua

dal 23 al 25 aprile 2022

(Varazze, 13 Apr 22) Fervono i preparativi nel Parco di Villa Negrotto Cambiaso ad Arenzano per accogliere la nuova edizione di FlorArte. Dal 23 al 25 aprile la Serra monumentale e i giardini si animeranno di tanti eventi per tutti, che legano i temi dell'arte e del florovivaismo. Il Parco del Beigua non poteva certo mancare.

Sabato 23 aprile le nostre Guide vi porteranno a fare il giro del mondo... dentro al giardino della Villa, scoprendo che tra gli ombrosi viali si nascondono piante esotiche e rarità botaniche.

La visita guidata gratuita è in programma alle ore 9:30 e alle ore 11 con partenza presso la serra; prenotazione on-line obbligatoria entro le ore 18 di venerdì 23 (posti limitati).

Il pomeriggio di lunedì 25 aprile invece è dedicato ai più piccoli, con il laboratorio Bee Beigua che ci porterà alla scoperta del curioso mondo delle api. L'attività, gratuita e senza prenotazione, si svolgerà a ripetizione dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Per tutta la durata della manifestazione, accanto alla mostra florovivaistica, si terrà anche il mercatino dei produttori locali, con una rappresentanza anche dei nostri produttori Gustosi per Natura che porteranno in Villa i sapori del nostro territorio.

E proprio dei prodotti dei parchi liguri, a partire dai Gustosi per Natura, si parlerà nella conferenza "Storie di sapori dei Parchi liguri" in programma domenica 24 aprile nella Sala del Consiglio all'interno di Villa Negrotto Cambiaso: dalle ore 15:30 il Parco del Beigua coordinerà una conversazione a più voci tra i produttori locali insieme alla foodblogger Renata Briano.

