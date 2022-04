Parco Naturale Regionale del Beigua

Ai Parchi di Nervi dal 23 aprile all'8 maggio 2022

(Varazze, 22 Apr 22) Specie geobotaniche rare, ambienti eterogenei e paesaggi disegnati dall'acqua: questo è il Beigua UNESCO Global Geopark una delle aree liguri più importanti dal punto di vista naturalistico, che a Euroflora 2022 si racconta in un allestimento evocativo delle sue particolarità, grazie alla collaborazione con la Segheria Puppo di Campo Ligure e l'arch. Bruno Repetto che ne hanno curato la progettazione e la realizzazione.

L'ambientazione richiama le montagne affacciate sul mare a due passi dalla Riviera, grazie alla simulazione di una dorsale montuosa attraversata da un piccolo corso d'acqua che con un salto si tuffa in un laghetto, mentre al riparo di un pergolato rivestito di scandole di legno, la tradizionale copertura degli edifici rurali caratteristici del Parco, saranno illustrate le specie vegetali endemiche protette, alcune esclusive, come la Viola di Bertoloni e la Peverina di Voltri (Cerastium utriense), l'Aquilegia delle ofioliti e la Dafne odorosa (Daphne cneorum), il piccolo fiore rosa simbolo del Parco. Sono le serpentinofite, piante che crescono sulle "rocce verdi", il substrato roccioso in gran parte ofiolitico caratteristico del Geoparco.

È proprio l'eccezionale patrimonio geologico del Beigua, fatto di affioramenti, mineralizzazioni, giacimenti fossiliferi e forme modellate dagli agenti esogeni, che nel 2005 ha consentito l'ingresso del Parco nella lista internazionale dei Geoparchi europei e mondiali, riconosciuti dal 2015 Geoparchi Globali UNESCO.

La presenza dell'acqua nell'installazione di Euroflora, oltre a richiamare paesaggi di incontaminata bellezza, sottolinea anche l'importanza delle numerose zone umide montane del Beigua per la conservazione della biodiversità. Stagni, torbiere e laghi sono un ricco serbatoio di specie rare e vulnerabili, alcune protette dalla Direttiva Habitat con divieto assoluto di raccolta. Con illustrazioni suggestive scopriremo la Rosòlida (Drosera rotundifolia), rara pianta carnivora e altre specie caratteristiche delle torbiere come la Rincospora bianca oltre a diverse piante palustri.

Nell'ambito degli eventi in programma durante la manifestazione, lunedì 25 aprile alle ore 10 presso la palestrina di ponente si terrà la presentazione "Il Beigua Unesco Global Geopark e le sue unicità" a cura delle Guide del Parco.