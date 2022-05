Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 02 Mag 22) Se l'occhio umano ha dei limiti e non riesce a cogliere le forme troppo piccole o troppo lontane, utili strumenti vengono in nostro aiuto. E lo sperimenteremo insieme in questo fine settimana con i due appuntamenti gratuiti del programma "Outdoor Education" dedicati a tutta la famiglia.

Sabato 7 maggio al mattino tra i laghetti del Parco di Villa Negrotto Cambiaso ad Arenzano esploreremo la biodiversità racchiusa nell'acqua e nel suolo. Grazie a speciali mini-lenti messe a disposizione da Smart Micro Optics, lo smartphone si trasformerà in microscopio e ci permetterà di vedere Tardigradi, Amebe, Nematodi e tanti altri organismi piccolissimi.

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12, posti limitati.



Domenica mattina invece seguiremo l'ornitologa del Parco salendo da Arenzano verso il Rifugio Scarpeggin: ci troveremo proprio al centro della rotta migratoria dei rapaci che dall'Africa, attraverso lo stretto di Gibilterra, raggiungono l'Europa per la nidificazione. Celebreremo con qualche giorno d'anticipo la Giornata mondiale della migrazione degli uccelli, che si tiene il 14 maggio dedicandoci all'osservazione dei cieli, armati di binocolo.

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, posti limitati.



Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)