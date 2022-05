Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 09 Mag 22) Educazione, innovazione, sostenibilità: su questi concetti chiave si fonda la Giornata Internazionale dei Musei, promossa da ICOM - International Council of Museum, che si celebrerà il 18 maggio. Un'iniziativa corale che vuole sottolineare il potere dei musei che attraverso la conservazione del patrimonio di cultura, storia e tradizione rafforzano le comunità e che contribuiscono all'educazione e all'informazione, accrescendo la consapevolezza scientifica, economica e sociale.

Il Parco del Beigua - UNESCO Global Geopark anticipa al fine settimana la celebrazione di questo evento coinvolgendo, oltre al proprio Centro Visite di Sassello, anche i piccoli musei dell'area protetta in aperture straordinarie gratuite o a prezzi ridotti. Un'occasione da non perdere per visitare collezioni ed esposizioni spesso poco conosciute ma davvero preziose, testimonianze di un passato a volte recente, a volte lontanissimo, ma sempre in grado di sorprendere.

Il programma da sabato 14 a domenica 15 maggio

Palazzo Gervino - Centro Visite del Parco del Beigua, Sassello: ingresso gratuito all'esposizione dedicata a geologia, geomorfologia e paleontologica, con rari reperti fossili. Sabato e domenica 10:00-13:00 (tel. 019.724020)

Museo Perrando, Sassello: ingresso gratuito sabato 8:30-12:30, domenica 15.00-18:00. Su prenotazione sarà possibile visitare anche il Nuovo Polo museale (tel. 347.7067964)

Museo della Filigrana "Pietro Carlo Bosio", Campo Ligure: ingresso ridotto per tutti i visitatori a € 3,00. Sabato 15:30-18:00, domenica 16:00-18:30 (tel. 010.920099)

Museo del Ferro "Andrea Tubino", Masone: ingresso gratuito sabato e domenica 15:30-18:30 (tel. 347.149 6802)

Museo PassaTempo, Rossiglione: visite solo su prenotazione sabato e domenica pomeriggio, ingresso ridotto per tutti i visitatori € 4,00 (tel. 342.8322843)

Museo archeologico di Alpicella, Varazze: ingresso gratuito sabato e domenica 15:00-18:00 (tel. 347.4906181)

Museo Casa Natale di Sandro Pertini, Stella San Giovanni: ingresso gratuito sabato e domenica 9:00-12:00 (tel. 347.2639188)