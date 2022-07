Parco Naturale Regionale del Beigua

Il programma del fine settimana

(Varazze, 11 Lug 22) Il venerdì delle Guide apre il fine settimana nel Beigua con un biowatching che entusiasmerà i Junior Geoparker: attrezzati di costume, retino e vasetti trasparenti si trasformeranno in detective della natura alla ricerca di rospi, rane, ragni e insetti nel Lago dei Gulli. Appuntamento alle 15 all'ingresso della Foresta della Deiva. Iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria on-line.



Alla sera invece appuntamento per tutti con una passeggiata nella Foresta alla ricerca di un curioso coleottero che comunemente chiamiamo "Cervo volante". Appuntamento alle 19 all'ingresso della Foresta della Deiva. Iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria on-line



Nel pomeriggio di sabato 17 il Centro Visita del Parco a Palazzo Gervino, nel centro storico di Sassello, si trasformerà in macchina del tempo per trasportarci a 28 milioni di anni fa, quando qui si stendeva un vasto mare tropicale popolato di pesci e dugonghi. E scopriremo la barriera corallina fossile che conserva le tracce di un antichissimo passato. Appuntamento alle 15 a Palazzo Gervino. Iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria on-line.



Infine il classico appuntamento della domenica con la visita guidata all'Abbazia di Tiglieto alle ore 10:30. Prenotazione obbligatoria on-line, costo € 6,00

Tutte le iniziative sono a numero chiuso, le prenotazioni chiudono il giorno precedente l'uscita, salvo esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)