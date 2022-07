Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 25 Lug 22) La Valle Stura ci aspetta per l'ultimo venerdì di luglio in compagnia delle Guide del Parco.

Nel pomeriggio appuntamento con i Beigua Junior Geoparker al Castello di Campo Ligure per un divertente laboratorio dedicato... ai serpenti! Sì, proprio loro e scopriremo che non fanno poi così paura. Attività gratuita per bambini dai 5 agli 11 anni, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

A fine giornata invece appuntamento in loc. Cappelletta a Masone per un emozionante trekking al tramonto nella zona del Monte Dente alla scoperta del popolo della notte, la variegata fauna che al calar del sole esce allo scoperto. Escursione gratuita adatta a tutti, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Sabato 30 luglio invece ci vediamo nel pomeriggio alla torbiera del Laione per seguire insieme il sentiero archeologico che si snoda all'interno della fresca faggeta: scopriremo le riproduzioni di alcune delle più belle incisioni rupestri del Beigua proveremo a capirne il significato. Attività gratuita per tutta la famiglia, prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18.

Domenica mattina infine l'imperdibile appuntamento con la visita guidata alla Badia di Tiglieto. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Tutte le iniziative sono a numero chiuso, le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)